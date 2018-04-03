Kentin simgeleri 50 ton narenciyeyle anlatıldı - ANTALYA Haberi
- Portakal Çiçeği Festivali - 50 ton narenciyeyle hazırlanan kentin simgeleri - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün konuşması - Alanın yüksekten görüntüsü Kentin simgeleri 50 ton narenciyeyle anlatıldı - Antalya 'da, düzenlenecek festival kapsamında, narenciyeden kentin simge mimari eserlerinin heykelleri ve bin 71 metrekare uzunluğunda halı yapıldı - Festival sonunda sıkılacak 50 ton portakal, ziyaretçilere ikram edilecekANTALYA (AA) - Antalya Kepez Belediyesince bu yıl ilki düzenlenecek Portakal Çiçeği Festivali kapsamında, 50 ton narenciyeyle kentin mimari eserlerinin heykelleri yapıldı.Kepez Belediyesince bu yıl 7 - 12 Nisan'da Dokuma Park'ta gerçekleştirilecek Portakal Çiçeği Festivali kapsamında 50 ton portakal, limon ve greyfurttan Antalya 'nın sembol mimari eserleri anlatıldı.Park alanında saat kulesi, yivli minare, üç kapılar ve 9 otomobille, tren heykelinin yanı sıra Malazgirt Zaferi'ne vurgu yapılmak amacıyla bin 71 metrekare büyüklüğünde geleneksel Türk motiflerini yansıtan portakal halısı yapıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, festival alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, portakalın Antalya 'nın simge meyvesi olduğunu söyledi.
Kentte portakal üretiminde şehirleşmeyle ciddi bir azalma yaşandığına işaret eden Tütüncü, "Hem portakalın güzelliğine hem de portakal üretiminin önemine bu şehirde dikkat çekmek amacıyla görsel bir güzellik hazırladık. Bu günlerde Antalya 'nın cadde ve sokaklarında açan portakal çiçekleri bahar meltemiyle çok güzel bir koku yayıyor." dedi. Festivalle portakal üreticisine de destek olduklarını belirten Tütüncü, festivalin sonunda 50 ton portakalın sıkılarak Antalya lılara ikram edileceğini dile getirdi. Antalya lıların beş gün boyunca portakal kokusu ve portakal suyuna doyacağını aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:"Portakalın hayatımızdan çıkışına dikkat çekmek, portakal ağacını ve meyvesini tekrar gelecek kuşaklara farklı bir çevre bilinciyle yaşatabilmek için çok önemli çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Özellikle imara açılan bölgelerdeki portakal ağaçlarını, kurtarmak ve yaşatmak amacıyla Dokuma Park’a taşıdık. Burada 5 bin metrekarelik güzel bir portakal bahçesi kurduk. Bahçedeki portakal ağaçları çiçek açtı."Tütüncü, Antalya lıları festivale davet etti.