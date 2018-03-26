Kendi imkanları ile UTV yaptı - RİZE İzle

- UTV'den görüntüler - Yasin Şafak'ın konuşması - Detay - Rize 'de sanayi sitesinde çalışan Yasin Şafak, kendi imkanları ile arazi otomobili (UTV) yaptı - Şafak: - "Üç yılda tamamladım. Çalışma koşullarından dolayı biraz uzun sürdü"RİZE (AA) - Rize 'de sanayi sitesinde çalışan Yasin Şafak, kendi imkanları ile arazi otomobili (UTV) yaptı.Şafak, bilgisayar öğretmenliğini bitirdikten sonra babasının isteği üzerine öğretmenlik yapmayarak aile şirketinde çalışmaya başladı. Otomobil tamir işleri ile uğraşan Şafak, bu sırada yeğenlerine de atık parçalardan küçük motorlu araç yapmaya karar verdi. Bu şekilde işe başlayan Şafak, bilgisayarda tasarladığı otomobil için topladığı parçaları birleştirmeye başladı. Yeğenleri için tasarladığı araç planladığından büyük olunca birleştirdiği parçaları arazi aracına dönüştürdü.Şafak, 3 yıllık çalışma sonunda çeşitli araçların parçalarını birleştirerek otomatik vitesli UTV yaptı. Şafak, yaklaşık 20 bin lira harcayarak yaptığı ve yüzde 40 eğimli rampada 50 kilometre hıza ulaşabilen araç, vatandaşların ve müşterilerin de dikkatini çekiyor.Yasin Şafak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgisayar öğretmeni olduğu ancak sanayi sitesinde aile şirketinde çalıştığını söyledi.
Rize 'de arazi şartlarının çok yamaçlı olduğunu ifade eden Şafak, "Yeğenlerime küçük motorlu bir araç yapmak istedim. Bu şekilde başladım. Bu fikir ilerleyince arabayı büyütmek istedik. Bizde bine bilelim diye. Araba bayağı bir büyüdü. Artık geri dönülmez bir hal aldı. Bu şekilde bir UTV ortaya çıktı." dedi. Şafak, arabanın yapımının biraz uzun sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:"250 sisilik motoru var. Arabanın motorunu güçlendirmek için yardımcı bir araba şanzımanı kullandım. 4 çarpı 4 sistemine sahip. Arazi şartlarında çok rahat ilerleyebilir. Kasası kalkabiliyor. Hafif yükleri boşaltmamızı sağlıyor. Şartlar biraz elverişli olmadı. Bazı parçalarını dışarıdan getirtmek zorunda kaldım."Arabaya özel bir isim düşünmediğini ifade eden Şafak, "Bu araç yerli bir UTV olarak geçiyor. Yerli bir UTV yok. Bizde buna yerli UTV ismini verdim. Yöremize uygun isim olarak da örümcek diyede adlandırabiliriz. Aracın maliyeti 20 bin lirayı buldu. Üç yılda tamamladım. Çalışma koşullarından dolayı biraz uzun sürdü. Normalde altı ay kısa bir sürede yapılabilir. Seri üretime geçmek isteriz. Bunun içinde desteğe ihtiyacımız var. Destek olduktan sonra seri imalatını da yapabiliriz. Çünkü bütün aşamaları bilgisayar ortamında projelendirildi." diye konuştu. Şafak, arabanın çok dikkat çektiğini belirterek, "Gelen ve giden müşterilerin çok dikkatini çekiyor. Bu tarz bir şey görülmemiş. Bazı arkadaşlar 'bunu bu hale nasıl getirdin?' diye sordukları oldu." dedi. Şafak, arabayı henüz satın almak isteyen olmadığını, satmayı da düşündüğünü sözlerine ekledi.