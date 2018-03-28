Kemalettin Tuğcu Çocuk Kütüphanesi açıldı - İSTANBUL
- Açılıştan detaylar - İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı'nın konuşmasıKemalettin Tuğcu Çocuk Kütüphanesi açıldı - "54. Kütüphaneler Haftası" kapsamında Beykoz'da hizmete sunulan kütüphanede, 8 bin kitap bulunuyorİSTANBUL (AA) - Çocuk edebiyatının unutulmaz ismi Kemalettin Tuğcu'nun adı verilen kütüphane Beykoz'da açıldı. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Beykoz Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan 8 bin kitaplık Kemalettin Tuğcu Çocuk Kütüphanesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi içinde toplam 300 metrekare alanda hizmet verecek.Öğrencilerin ve okuyucuların uğrak noktası olması beklenen kütüphane, hafta içi ve hafta sonu 09.00 - 17.00 saatlerinde hizmet verecek. - "Bu kütüphane ilklerden biri"Açılışta konuşan İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, kütüphane isminin tesadüfen seçilmediğini belirterek, "Kemalettin Tuğcu, çocuk edebiyatının en önemli isimlerinden. Beykoz'a yakışan bir isim. Sizler için Müdürlüğümüzün imkanlarıyla belediyemizin imkanlarını birleştirdik. Çok güzel bir çocuk kütüphanesi kurduk. Bakanlığımızın yeni konsepti 'Yeni nesil çocuklar, yeni nesil kütüphaneler'. Bu kütüphane de ilklerden biri." diye konuştu. - "Çocuklarımız daha fazla bilgilenecek"Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı da ilçenin en büyük ihtiyaçlarından birinin giderildiğini aktararak, "Kitap okumaya çok ihtiyacımız var. Bu alanda yapılan her yatırımı çocuklar hak ediyor." dedi. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de ilçede çocukların evlerine çok yakın bir noktada kitap bulma imkanına kavuştuğunu söyledi.
Binanın mevcut kütüphaneyle okuma merkezi haline geldiğini belirten Çelikbilek, "Çocuklarımız daha fazla bilgi sahibi olacak. Soğuksu ve Kavacık hizmet binalarımızda da çocuklar için kütüphaneler kurmayı hedefliyoruz." dedi. Konuşmalarında ardından protokol üyeleri kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri kütüphanede kitapları inceledi.Açılışa, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve öğrenciler de katıldı.