Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kemalettin Tuğcu Çocuk Kütüphanesi açıldı - İSTANBUL

Kemalettin Tuğcu Çocuk Kütüphanesi açıldı - İSTANBUL

- Açılıştan detaylar - İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı'nın konuşmasıKemalettin Tuğcu Çocuk Kütüphanesi açıldı - "54. Kütüphaneler Haftası" kapsamında Beykoz'da hizmete sunulan kütüphanede, 8 bin kitap bulunuyorİSTANBUL (AA) - Çocuk edebiyatının unutulmaz ismi Kemalettin Tuğcu'nun adı verilen kütüphane Beykoz'da açıldı. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Beykoz Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan 8 bin kitaplık Kemalettin Tuğcu Çocuk Kütüphanesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi içinde toplam 300 metrekare alanda hizmet verecek.Öğrencilerin ve okuyucuların uğrak noktası olması beklenen kütüphane, hafta içi ve hafta sonu 09.00 - 17.00 saatlerinde hizmet verecek. - "Bu kütüphane ilklerden biri"Açılışta konuşan İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, kütüphane isminin tesadüfen seçilmediğini belirterek, "Kemalettin Tuğcu, çocuk edebiyatının en önemli isimlerinden. Beykoz'a yakışan bir isim. Sizler için Müdürlüğümüzün imkanlarıyla belediyemizin imkanlarını birleştirdik. Çok güzel bir çocuk kütüphanesi kurduk. Bakanlığımızın yeni konsepti 'Yeni nesil çocuklar, yeni nesil kütüphaneler'. Bu kütüphane de ilklerden biri." diye konuştu.
- "Çocuklarımız daha fazla bilgilenecek"Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı da ilçenin en büyük ihtiyaçlarından birinin giderildiğini aktararak, "Kitap okumaya çok ihtiyacımız var. Bu alanda yapılan her yatırımı çocuklar hak ediyor." dedi.
Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de ilçede çocukların evlerine çok yakın bir noktada kitap bulma imkanına kavuştuğunu söyledi.

Binanın mevcut kütüphaneyle okuma merkezi haline geldiğini belirten Çelikbilek, "Çocuklarımız daha fazla bilgi sahibi olacak. Soğuksu ve Kavacık hizmet binalarımızda da çocuklar için kütüphaneler kurmayı hedefliyoruz." dedi.
Konuşmalarında ardından protokol üyeleri kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri kütüphanede kitapları inceledi.Açılışa, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve öğrenciler de katıldı.

Hafta Sonu Edebiyat Kütüphane Kitaplık Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Dünyanın En Güzel Rus'uDünyanın En Güzel Rus'u
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Ajda Pekkana Şövalye Nişanı TakıldıAjda Pekkana Şövalye Nişanı Takıldı
LYS 2013 Yabancı Dil Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Yabancı Dil Soruları ve Cevapları
LYS 2013 Coğrafya Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Coğrafya Soruları ve Cevapları
LYS 2013 Edebiyat Soruları ve CevaplarıLYS 2013 Edebiyat Soruları ve Cevapları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı