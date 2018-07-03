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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kemal Sunal'ın ölümünün 18. yılı - MALATYA !...HABERİ EKSİK...!

Kemal Sunal'ın ölümünün 18. yılı - MALATYA !...HABERİ EKSİK...!

- Kemal Sunal odasından ve balmumu heykelinden detaylar - Odayı ziyaret eden vatandaşlardan görüntüler - Ziyaretçiler Musab Turan ve Elif Doğan'ın konuşmasıKemal Sunal'ın ölümünün 18. yılı - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'ndaki kültürevinde yer alan ve içinde ünlü sanatçının bal mumu heykelinin de yer aldığı anı odası, yoğun ilgi gördü - Ziyaretçilerden Musab Turan:"Mekanı cennet olsun. O gittikten sonra büyük bir boşluk oldu ama ailemize, çocuklarımıza onu anlatabilirsek, filmlerini izletebilir ve evrensel hoşgörü mesajını da verebilirsek ne mutlu bize"MALATYA (AA) - Sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı'ndaki kültürevinde bulunan anı odası, vefatının 18. yılında yoğun ilgi gördü.Sokak içerisinde kent mimarisine uygun inşa edilen kültürevinde, ziyaretçileri, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın "Hababam Sınıfı" filmindeki görüntüsüyle oluşturulan bal mumu heykeli karşılıyor.Ziyaretçiler, anı odasında Sunal'ın balmumu heykelinin yanı sıra filmlerdeki repliklerini dinleme ve film afişlerini inceleme fırsatı buluyor.İstanbul'dan ailesiyle birlikte kente tatile gelen Musab Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merhum Sunal'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla balmumu heykelinin bulunduğu kültürevini ziyaret ettiklerini belirtti.
Sunal'ın, Türkiye'nin sesi ve neşesi olduğunu ifade eden Turan, "Birbirimize olan tahammülümüz, yarına bakan umutlu yüzümüzdü. Mekanı cennet olsun. O gittikten sonra büyük bir boşluk oldu ama ailemize, çocuklarımıza onu anlatabilirsek, filmlerini izletebilir ve evrensel hoşgörü mesajını da verebilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.
Turan, Malatya insanının çok saygılı olduğunu ve bu durumun, sanata da yansıdığını kaydederek, bunun en güzel örneklerinden birisinin de Kemal Sunal olduğunu sözlerine ekledi.Sanat Sokağı'ndaki Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezleri'nde kurs gören Elif Doğan (11) ve arkadaşları da hiç görmedikleri usta sanatçının bal mumu heykelini ziyaret etti.Doğan, Sunal'ın bütün filmlerini sevdiğini ve hepsinin komik olduğunu belirterek, "Sevilmeyecek filmleri yok, hepsinde komedi oluyor, aksiyon oluyor. Çok güzeller. Bir nevi bütün filmlerinde saflığı işliyor. Keşke ölmeseydi, yaşasaydı. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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