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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kedi ile tavukların dostluğu...Hem tavukları gözetliyor, hem de onlarla birlikte yem yiyor Haberi

Kedi ile tavukların dostluğu...Hem tavukları gözetliyor, hem de onlarla birlikte yem yiyor Haberi

Ev sahibinin yem koyması

Sokak Kedisi Irak 

-Tavukların yemlenmesi
-Kedinin gelmesi
-Kedinin de tavuklarla birlikte yem yemesi
-Yem yiyen kediden detaylar
-Satılmış Doğan ile röportaj
-Evin bahçesinde kedinin tavuklara göz kulak olması

( KARABÜK -ÖZEL) KARABÜK

- Karabük’te bir evin bahçesinde tavuklarla birlikte büyüyen kedi, onlarla birlikte hem yem yiyor, hem onlara adeta çobanlık yapıyor. Küçüklüğünden beri tavuk ve horozlarla birlikte büyüyen kedinin onlarla oluşturduğu dostluk görenler tarafından ilgiyle karşılanırken, yemlerini kedi ile paylaşan tavuk ve horozlar da adeta bu duruma hiç itiraz etmiyor. Karabük’ün Fatih mahallesinde oturan Satılmış Doğan’ın kömürlük kısmında sokak kedisinin doğurup bıraktığı kedinin tavuklarla birlikte büyüdüğüne ve adeta kendini hem tavuk sandığını hem de onlara göz kulak olduğunu söyledi.

Yavru kedinin annesi bırakıp gittikten sonra tavuklarla birlikte yatmaya başladığını söyleyen Doğan, “Kedi follukta yatınca tavuklar yatamazdı. Kaldırıyordum tekrar yatırıyordu. Şimdi büyüdü bende Kömürlüğe yer yaptım orada kalıyor. Tavuklara yem atınca oda gelip onlarla birlikte tavuklarla yem yiyor. Bu da benim ilgimi çekti. Daha önce ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Her sabah evin kapısına kadar gelip benim yem atmamı bekliyor. Yem atacağım saati de biliyor. Kendisini adeta hem tavuk yerine koyuyor, hem de onları koruyor. Onun sayesinde burada fare bile kalmadı. Tavukların yemine gelen fareleri bile kovaladı. Kedi çok iyi. Bana yabani gibi duruyor ama tavuklarla birlikte yem yiyor. Normalde tavuk kediden korkar ve yanına yanaşmaz. Ama bunların dostlukları güzel” dedi.

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