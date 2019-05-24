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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Keban Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi - ELAZIĞ

Keban Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi - ELAZIĞ

- Keban Barajından detay - Su altında kalan yolun görüntüsü - Su altında kalan araçtan detayKeban Barajı'nda su seviyesinin yükselmesi - Elazığ 'daki baraj gölü çevresinde bir araç ve bazı yollar su altın kaldıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bir araç ve bazı yollar su altında kaldı.Fırat Havzası'na düşen bol yağışlar ve Fırat Nehri'ni besleyen Peri, Karasu ve Murat nehirlerinden gelen taşkınların etkisiyle su seviyesinin 844 bin 44 metreye yükselmesi nedeniyle, muhtemel bir taşkın riskine karşı su seviyesinin düşürülmesi amacıyla 17 Mayıs'tan bu yana 6 tahliye kapağı açıldı.Buna rağmen baraj gölündeki su kodu yükselirken Keban Baraj Gölü'ne havzadan saniyede yaklaşık 3 bin metreküp su geldi. Tahliye kapaklarının açılmasıyla saniyede 2 bin 700 metreküp su çıkışı ölçüldü.Gölde su seviyesinin yükselmesi sonucu çevredeki bir araç ile bazı yollar su altında kaldı.Taşkın riskinin devam etmesi nedeniyle DSİ 9. Bölge Müdürlüğünce sabah saatlerinde belediye hoparlöründen anons yapılarak vatandaşlara uyarıda bulunulmuştu.Fırat Nehri'nde su seviyesi yükseleceğinden, saat 10.00'dan itibaren nehir ile Karakaya Barajı Gölü çevresinde bulunan vatandaşların, can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için nehir çevresinden uzak durmaları gerektiği uyarısı yapılmıştı.

Mel B Baraj Gölü 

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