Kazdağları'nın ağaçları örgü motiflerle süslendi - BALIKESİR Haberi
- Süslenen alanlardan genel detaylar - Örgü ile giydirilen ağaçlardan detaylar - Yapılan işlerden detaylar - Çalımaya öncülük eden Aysın Aksu ile röportaj - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Derya Tecimer ile röportaj - Deniz Çiğdem Kesen ile röportajKazdağları'nın ağaçları örgü motiflerle süslendi - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, Kazdağları eteğinde bulunan bir mahalledeki bazı ağaçlar, gönüllü kadınlar tarafından örgü motiflerle donatıldıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, Kazdağları eteklerindeki bir mahallede, gönüllü kadınlar tarafından ağaçlar örgü motiflerle giydirildi.Sinema sanatçısı Tuncel Kurtiz'in mezarının da bulunduğu kırsal Çamlıbel Mahalesi'nde bir grup kadın, çınar ağaçlarını örgülerle süsledi. Adeta görsel şölen sunan bu ağaçların varlığından haberdar olanlar, mahalleye yoğun ilgi gösteriyor.Yaklaşık üç yıl önce İstanbul'dan gelerek yerleştiği Çamlıbel Mahallesi'nde süsleme çalışmasını başlatan Ayşın Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların yaşadıkları yerlere değer katması gerektiğini belirterek, sonradan mahalle olan bölgeye, köy dokusunu bozmadan "dokunmak" istediğini, bu kapsamda bazı etkinlikler yaptıklarını kaydetti. İğne ve iplikle 43 yaşından sonra tanıştığını dile getiren Aksu, şöyle devam etti:"Geleneksel ismiyle kırk yama ile nakış yapıyorum. Tesadüfen tanıştığım Derya Tecimer, bana atölyemin önündeki bir ağacı süslemek istediğini söyledi.
Ben de köydeki başka ağaçları süslemeyi de önerdim. Bunun üzerine hazırladığımız proje yavaş yavaş büyüyor. 'Bal kabağı rüyası' adını verdiğimiz el işlerinden oluşan sergi ve ağaçların süslenmesini, pazar günü mahallemizde ilk defa kurulacak antika pazarının açılışıyla birleştirdik. Çamlıbel'i herkes duysun, herkes görsün, herkes tanısın istiyoruz. Derya Hanım buraya bir tek ağacı süslemek amacıyla gelmişti ama proje büyüyünce köyümüzün kadınları da el emekleriyle bize katkı verdiler."Mahallede yaşayan kadınlara, bulundukları yerdeki ağaçları örgü motiflerle süslemeleri konusunda önayak olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Derya Tecimer ise köy halkının da bu renkliliği sevdiğini ve desteklediğini belirtti. Deniz Çiğdem Kesen de, "Bu projeye Derya Tecimer ile başladık. Beraber örüyoruz, beraber giydiriyoruz. Çok keyifle yapıyoruz. Renklendirmek hoşumuza gidiyor." ifadelerini kullandı.