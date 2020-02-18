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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Kazakistan'da geleneksel halk müzik grubu, aralıksız 75 ezgi çaldı - NUR SULTAN İzle

Kazakistan'da geleneksel halk müzik grubu, aralıksız 75 ezgi çaldı - NUR SULTAN İzle

- Konserden detaylar - Dinleyici detaylarıNUR SULTAN (AA) - Kazakistan 'ın başkenti Nur Sultan'da geleneksel halk müziği grubu, Guinness Rekorlar Kitabına girmek için aralıksız 75 ezgi çaldı.Altın Orda Devleti'nin kuruluşunun 750 yılı kutlamaları kapsamında Nur Sultan filarmonisi Geleneksel Halk Müziği Topluluğu "Korkıt", bir AVM'de konser verdi.Grup, geleneksel müzik aletleriyle ara vermeden yabancı ve Kazak bestecilerin 75 eserini seslendirdi.Nur Sultan Filarmonisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilk kez ara vermeden 75 eserin seslendirildiği belirtilerek, amacın Guinness Rekorlar Kitabına girmek olduğu ve bunun için başvuru yapmayı planladıkları kaydedildi.

Başkent Yazılı Açıklama 

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