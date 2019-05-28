Kazada yaralanan kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı



- Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada ağır yaralanan bir kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.Sivas’ın Gemerek İlçesi Beştepeler Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı. Resul Gedik (26) yönetimindeki 06 AK 0550 plakalı otomobil Kayseri - Sivas istikametine seyir halindeyken Beştepeler Köyü yakınlarında yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü Resul Gedik (26) hafif yaralanırken araçta bulunan Büşra Gedik (24) ağır şekilde yaralandı. Yaralıya Gemerek Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. (EA-GF-

