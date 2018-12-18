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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kaymakam koruma altındaki su samurunu görüntüledi - TUNCELİ

Kaymakam koruma altındaki su samurunu görüntüledi - TUNCELİ

- Su samurunun kayalıkların üzerinden inmesi - Su samurunun kayanın arkasından çıkarak suya dalması - Tunceli 'nin Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez: - "İlçenin içinden geçen Tağar Çayı kıyısında gezerken 3 su samuru gördüm. O esnada 2'si suya dalıp gözden kaybolurken biri olduğu yerde sabit kaldı. Ben de o anları cep telefonum ile görüntüledim"TUNCELİ (AA) - Tunceli 'nin Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) "nesli tehlike altında" kategorisinde listelenen su samurunu cep telefonu ile görüntüledi.Kaymakam Kazez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çemişgezek ilçesinin, doğasının yanı sıra içinden geçen Tağar Çayı, ilçe merkezinde ve çevresindeki tarihi eserleri ile insan yaşamının bütünlük içinde görülebileceği nadir ilçelerden olduğunu söyledi.

Çemişgezek'in Tunceli 'nin en güzel ve en çok ilgi gören ilçelerinden olduğunu vurgulayan Kazez, fırsat buldukça ilçede geziler yaparak vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade etti.
- "İlçemiz yaban hayatı açısından zengin"Kazez, bu vesile ile doğayı da gözlemlediğini anlatarak, şunları kaydetti:"İlçenin içinden geçen Tağar Çayı kıyısında gezerken 3 su samuru gördüm. O esnada 2'si suya dalıp gözden kaybolurken biri olduğu yerde sabit kaldı. Ben de o anları cep telefonum ile görüntüledim. Daha önce vatandaşlarca çekilen su samuru görüntülerini izlemiştim. Fakat benim tesadüfen o anlara tanık olmam ve çekmem ayrı mutluluk. Ayrıca nesli tehlikeye yakın bir tür olduğu için koruma altında olan su samurlarını görüntülemek ilçemiz açısından sevindirici."İlçede pek çok yaban hayvanının vatandaşlarca görüntülendiğini ifade eden Kazez, "Çemişgezek ilçemiz yaban hayatı konusunda da son derece zengindir. Bu zenginliğin korunması için vatandaşların da üzerine düşen görevler var ve bunların yerine getirilmesi gerekiyor. İlçemizde bu bilincin gün geçtikçe arttığını görüyoruz." dedi.

Kayalı Muhabir Cep Telefonu Bulduk Hayvan 

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