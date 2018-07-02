Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaybolan 6 yaşındaki çocuk aranıyor - HATAY İzle

Kaybolan 6 yaşındaki çocuk aranıyor - HATAY İzle

- Amanos Dağı eteklerinde dün kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları - Ekiplerin drone uçurması - Komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arazide arama tarama çalışmaları - Köylülerin arama çalışmalarını izlemesi - Ekiplerin arama köpeği Eyvah ile arazi araması yapması Hatay 'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk aranıyor - Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde dün kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları devam ediyorHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde dün kaybolan Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürüyor.Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde dün kaybolan 6 yaşındaki çocuğun bulunması için ekipler yoğun şekilde çalışma yürütüyor.Ufuk Tatar'ın en son görüldüğü bölgedeki su kaynağı çevresi ile mahalle genelinde arama yapan komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerine yöre halkı da destek veriyor.Drone ile havadan da yürütülen arama çalışmalarında iz takip köpeği "Eyvah" da kullanılıyor.Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına dün ailesiyle ziyarete giden Ufuk Tatar (6), zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını geri döndüğünde Tatar'ı bulamamıştı.Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Jandarma Komando Bild Ormanlı Irak 

İlgili Foto Galeriler
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Özel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitimindeÖzel Komando'lar Ilgaz Dağı'nda kış eğitiminde
Cumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret EttiCumhurbaşkanı JÖAKı Ziyaret Etti
Akardan JÖAKa ZiyaretAkardan JÖAKa Ziyaret
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı