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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Kayalıklarda mahsur kalan köpek ekiplerce kurtarıldı - ERZİNCAN

Kayalıklarda mahsur kalan köpek ekiplerce kurtarıldı - ERZİNCAN

- Kayalıklarda mahsur kalan köpek ekiplerce kurtarıldı - Kayalıklara düşen köpeğin kurtarılması Erzincan 'da kayalıklarda mahsur kalan köpek ekiplerce kurtarıldıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Tercan ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan çoban köpeği, Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.İlçenin Kargın Beldesi yakınlarındaki kayalıklarda mahsur kalan çoban köpeğini gören vatandaşlar, hayvanın kurtarılması için jandarmadan yardım istedi.Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpeği bulunduğu alandan kurtaramayınca AFAD görevlilerinden destek istedi.Bölgeye ulaşan AFAD görevlileri, halat yardımı ile kayalıklara inerek köpeğe önce yiyecek ve su verdi.Görevliler daha sonra beline halat bağladıkları köpeği mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarmaya başardı.Kurtarılan köpek, görevlilerce sahibine teslim edildi.

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