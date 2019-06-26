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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kavurucu sıcaklar etkili oluyor (2) - ŞANLIURFA

Kavurucu sıcaklar etkili oluyor (2) - ŞANLIURFA

- Termometre detayı - Kent merkezinden detaylar - Boş yollardan görüntüler - Yüzme havuzunda serinleyen çocuklar - Çocuklardan Mustafa Atmaca ile röportaj - Parklardan detay - Parklarda ağaç gölgesinde uyuyan vatandaşlar - Gölgede uyuyan köpek detayı Şanlıurfa 'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor - Hava sıcaklığının 44 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar, gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştıŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa 'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken, Şanlıurfa 'da sıcaklık öğle saatlerinde 44 derece kaydedildi.Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, dışarı çıkmamayı tercih etti. Sokağa çıkan az sayıdaki vatandaş da parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.Kentte çocuklar ise belediyeye ait ücretsiz havuzlarda serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalan kırsal mahallelerdeki bazı çocuklar da tehlikeye aldırmadan sulama kanallarına girdi.Çocuklardan Mustafa Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gündür kentte havaların iyice ısındığını, serinlemek için arkadaşlarıyla havuza geldiğini söyledi.

Vatandaşlardan Sadık Kara ise sıcak havanın yaşamı olumsuz etkilediğini, gölgede bile durmanın zorlaştığını kaydetti.

Hava Sıcaklığı Köpek Muhabir Gesi Gölgeli 

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