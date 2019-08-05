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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kato Dağı eteğinde piknik keyfi - ŞIRNAK

Kato Dağı eteğinde piknik keyfi - ŞIRNAK

- Piknik yapanlardan detay görüntüler - Kemal Aslan'ın Konuşması - Erkan Çetin'in Konuşması - Cizre'li vatandaş Sedat Unal'ın KonuşmasıKato Dağı eteğinde piknik keyfiŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde huzurun sağlandığı Kato Dağı etekleri artık piknikçileri ağırlıyor.Terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlar sayesinde huzura kavuşan Kato Dağı bölgesi ilçe sakinleri piknikçilerin gözdesi oldu.Cevizağacı Köyüne kırsalına gelen Erkan Çetin, terör nedeniyle göç etmek zorunda kalanların sağlanan huzurla geri döndüğünü söyledi.

Güvenli ortam sayesinde doğaya çıkmaya başladıklarını belirten Çetin, "Eskiden gidemiyorduk. Beytüşşebaplı olmamıza rağmen görmediğimiz birçok güzelliğimiz var var. Artık dışarı çıkmaya başladık. Daha önce huzursuzluk vardı. Şu an geziyoruz, eskiden hiç gezemiyorduk." ifadelerini kullandı.Cizre'den ilçeye tavsiye üzerine gelen Sedat Unal ise "Burası her köşesi saklı bir cennet gibi, her şey doğal. Burası Karadeniz bölgesini aratmıyor. Bence İsviçre'nin Alp Dağlarından daha güzel" diye konuştu.

Cennet Gesi İsviçre 

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