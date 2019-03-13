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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kastamonu'da konaklayan turnalar doğa tutkunlarını sevindirdi

Kastamonu'da konaklayan turnalar doğa tutkunlarını sevindirdi

- Turnalar doğa tutkunlarını sevindirdi - Abana sahilinin ve turnaların drone kamera ile çekilen görüntüleri - Doğa fotoğrafçılarının çalışmaları - Abana üzerinden göç yolculuğunu sürdüren ve ilçede konaklayan turna sürüsü, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Abana ilçesi üzerinden göç yolculuğunu sürdüren turna sürüsünün sonra ilçede konaklaması, doğa ve fotoğraf tutkunlarını sevindirdi.Ezine Çayı bölgesinde uçan turna ile telli turnalardan yaklaşık 50'si, liman bölgesindeki kumsal alana indi.Buradaki otluk alanda beslenen kuşlar, drone ile havadan da görüntülendi.Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun boyunlu, büyük ve zarif bir kuş türü olan turnanın ilkbaharda Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi.

Göç yolu üzerinde bulunan Abana'da mola veren turnaları fotoğrafladıklarını anlatan Şenol, "Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından nesli koruma altına alınan turnaların Abana'da konaklaması bizleri sevindirdi. Abana semalarında gördüğümüz turna grubunu takip ederek konduğu alana gittik ve görüntüledik. Göç yolculuğuna Avrupa'dan başlayan turnalar, üreme dönemi olan bu aylarda Türkiye'ye giriş yapar, sonbahara kadar ülkemizde kalır." ifadelerini kullandı.Doğa fotoğrafçısı Serhat Çakıcı da 2014 yılından bu yana Abana ve çevresindeki kuş türleriyle yakından ilgilendiğini, fotoğraf çalışmaları yaptığını belirtti.
Gece saatlerinde Abana semalarında turnaların seslerinin yankılandığını dile getiren Çakıcı, "Son birkaç yıldır Abana ve çevresinde 250'ye yakın kuş türünü fotoğrafladık. Bunların arasında en son 2015'te yine mart ayının ortalarında telli turna grubunu çekmiştik. Tam 4 yıl aradan sonra aynı günlerde ve aynı alanda turnaları misafir etmek bizleri heyecanlandırdı. Her sene turnalar gelip göçüyor fakat bugünkü gibi uzun mola olmamıştı. Sanırım artık iyice alıştılar." diye konuştu.

İsaf Kamera Muhabir Gesi Sonbahar 

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