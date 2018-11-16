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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılındı - ANKARA Haberi
- Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Kocatepe Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazından görüntülerKaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılındı - Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Kocatepe Camisi'nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındıANKARA( AA) - Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Kocatepe Camisi'nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.