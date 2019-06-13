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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kartpostallık görüntü oluşturan sis havadan görüntülendi Haberi

Kartpostallık görüntü oluşturan sis havadan görüntülendi Haberi

Drone görüntüsü

-Yolda ilerleyen araçlar
-Yeşil doğa ve sis bulutları
-Detaylar
-Yolda etkili olan sisten görüntü

( KARABÜK -ÖZEL) KARABÜK

- Karabük-Bartın Karayolunda etkili olan sis ulaşımda sürücülere zor anlar yaşatırken, doğanın yeşil örtüsüyle birleşince eşsiz bir manzara sunuyor. Karabük - Bartın Karayolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkiinde yağmur yağışı sonrası oluşan sis yer yer görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürürken, doğanın yeşil örtüsü ile birlikte ise sürücülere eşsiz bir doğa manzarası sunuyor. Yaklaşık 10 kilometrelik bölümünde etkili olan sis ile kıvrılarak inilen yolda sürücüler doğanın eşsiz manzarası ile keyifli bir yolculuk yapıyor. Sis bulutlarının ardından kendini belli eden Ay ise doğanın eşsiz güzelliğine ayrı bir renk kattı.
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