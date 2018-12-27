Kartepe yeni yıla 'hareketli' girecek - KOCAELİ

- Kartepe'den detay görüntüler - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile röportaj - Her mevsim farklı renkleriyle yerli ve yabancı turisti ağırlayan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, kayakseverlere sunduğu olanakların yanı sıra günübirlik tatilcilerin de ilgisini çekiyor - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez: - "Kartepe'ye metropol şehirlerden kısa zamanda ulaşılabiliniyor. Ulaşım noktaları 24 saat açık, sürekli Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışmalarla yolları açık tutuyoruz. Kısa mesafede 1600 - 1700'lü rakımlara yaklaşık yarım saatte ulaşılabiliniyor"KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe, doğal güzelliği, ormanları ve göl manzarasıyla yılbaşında yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak.Kış aylarında günübirlikçi tatilcilerin de ilgisiyle hafta sonları 300 bin kişiyi ağırlayan Kartepe, yılbaşında tatil keyfi yaşayacaklara farklı aktivitelerle de unutulmayacak anlar yaşatacak.Zipline, paintball, binicilik, safari turları gibi etkinliklerle hizmet veren bölgedeki işletmeler, yöresel lezzetleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış turizminin bölgedeki esnaf ve vatandaşları mutlu ettiğini ifade etti. İstanbul'dan ulaşımın en kolay olduğu kayak merkezinin ilçelerinde bulunduğunu belirten Üzülmez, farklı etkinlik alanlarının da ilçede en güzel şekilde gerçekleştiğini söyledi.
Üzülmez, Kartepe'de her mevsim turizminin yaşandığına dikkati çekerek, "Kartepe'ye metropol şehirlerden kısa zamanda ulaşılabiliniyor. Ulaşım noktaları 24 saat açık, sürekli Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışmlarla yolları açık tutuyoruz. Kısa mesafede 1600 - 1700'lü rakımlara yaklaşık yarım saatte ulaşılabiliniyor. Burada özel işletmeler tesislerini yapıyor, bizde hizmetlerini veriyoruz. Burada en önemlisi de bir turizm geliri elde ediliyor." diye konuştu. - "Kartepe'de macera ve her türlü adrenalin sporlarını yapıyorlar"Tanıtım faaliyetleri ile bölgedeki olanakları geliştirdiklerine dikkati çeken Üzülmez, "Alternatif yolları yaptık, alternatif yollarla beraber hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu da azaldı. Önümüzdeki yıl teleferikle de burada ulaşım yapılacak. İnsanlar buraya sadece kayak yapmak ve kızak yapmak için gelmiyor. Kartepe'de macera ve her türlü adrenalin sporlarını yapıyorlar." diye konuştu. Üzülmez, Kartepe'de bir çok adrenalin spor dalının da yapıldığını ifade ederek, bölgede 150 tesisin yerli ve yabancı turiste hizmet verdiğini kaydetti. Hafta sonları çoğunluğu İstanbul olmak üzere 300 bine yakın misafirin ilçeye geldiğine dikkati çeken Üzülmez, "Turizm şehri olmak istiyorsanız kongre ve toplantı turizmi de olmalı. Çok şükür 'Uluslararası Katepe Zirvesi' yapıldı. Her hafta ilçemizde kongreler yapılmaya devam ediyor. Bunun yanında festivaller de yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Üzülmez, Körfez ve Arap ülkelerinden ilçede çok sayıda misafir ağırladıklarını ifade ederek, "Özellikle araştırdık, misafirlerimize bunun nedenini sorduk, 'Cennetin tasviri Kartepe' dediler. Biliyorsunuz, kutsal kitabımız Kuran - ı Kerim'de cennet, içinde yeşillikler içerisinde ırmaklar akan yer tarif edilir. Kartepe'de yeşillikler içinde onlarca yüzlerce yeşillikler arasından ırmaklar Sakarya Gölü'ne ve İzmit Körfez'ine akıyor. Dolayısıyla yaşarken 'Biz cenneti görmeye geliyoruz' diyorlar." şeklinde konuştu.