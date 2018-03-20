Kartalkaya'da kayak sezonu sona eriyor - BOLU

- Kayak merkezi detaylar - Kayak yapan tatilciler - Otel Genel Müdürü Yusuf Avcı'nın açıklamasıKartalkaya'da kayak sezonu sona eriyor - Yaklaşık 3 ay süren ve 25 Mart'ta sona erecek kayak sezonunda merkez, yerli ve yabancı 300 bin kişiyi ağırladıBOLU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak sezonu 25 Mart'ta kapanacak. Bolu 'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 200 metre yükseklikte yer alan merkezde, havaların ısınmaya başlamasının ardından 5 otelden 3'ü sezonu tamamlarken, 2 otel ise 25 Mart'ta sezonu kapatacak.Yaklaşık 3 ay süren sezonda 2 bin yatak kapasiteli 5 otel bulunan merkezi, günü birlik ve konaklamak için yerli ve yabancı yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti. - "Kar açısından sıkıntı yaşamadık"Merkezdeki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir sezonun sonuna geldiklerini belirterek, "Türkiye’de her ne kadar kar yağmadıysa da Kartalkaya’yı o açıdan biraz şanslı görüyoruz. Çünkü Kartalkaya gerek yerleşim alanı gerekse de denize uzaklığı ve coğrafi konum itibarıyla burada aşırı nem olmuyor." diye konuştu. Kartalkaya'da kar açısından bu sene hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını aktaran Avcı, şunları kaydetti:"Sezon bizim açımızdan çok iyi geçti. Kartalkaya’ya yaklaşık 300 bin tatilci geldi. Önümüzdeki sene bu sayının daha da artabileceğini umut ediyoruz. Kartalkaya hiçbir zaman kar açısından kayakseverleri mağdur etmedi. Tüm pistleri açıktı. İnsanlar, doya doya kayak yaptı. Bu sene Türkiye’deki kayakçıların 3’te 2’si Kartalkayada'ydı."Avcı, kayak merkezinde şu an itibarıyla 3 otelin sezonu kapattığını dile getirerek, "Geçen seneye nazaran bir hafta erken kapatmış oluyoruz. O da mevsim itibarıyla normaldir. Ayın 25'i itibarıyla Kartalkaya’da tüm oteller sezonu kapatmış olacak." ifadelerini kullandı.