'Kartal' istimbotundaki restorasyon çalışmaları - İSTANBUL Haberi
"Kartal" istimbotundaki restorasyon çalışmaları - İSTANBUL - Kartal istimbotundan görüntüler - Kartal’ı Kurtarma Platformu Başkanı eski Amiral Cem Gündüz'ün konuşması - Öğrencilerden Umutcan Gençer'in açıklaması"Kartal" istimbotundaki restorasyon çalışmaları - Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu Başkanı Gürdeniz: - "Yaz sonuna kadar teknenin restorasyon çalışmalarını bitirip hazır hale getirmek istiyoruz. Yaklaşık 4,5 aydır restorasyonumuz devam ediyor. Hedefimiz tekneyi bitirip Deniz Kuvvetleri'ne teslim etmek"İSTANBUL (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 13 Kasım 1918 yılında "Geldikleri gibi giderler." diyerek Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdiği "Kartal" istimbotunun Tuzla Tersanesi'ndeki restorasyonu devam ediyor.Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu Başkanı emekli Amiral Cem Gürdeniz, basın mensuplarına çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, istimbotun umudun bugüne yansıması olduğunu söyledi.
Onu sonsuza kadar yaşatacaklarını dile getiren Gürdeniz, "Yarınlara inanan herkesi bu aileyi büyütmeye, bu projeye imza atmaya çağırıyoruz. Kartal'ın halkın ziyaretine açılacak bir anıt gemi haline gelmesi ve gerçek bir Atatürk filmi çekilmesi için kamuoyunu seferberliğe çağırıyoruz." diye konuştu. "Ülkenin birlik ve beraberliği için Afrin'deki teröristler ile onlara silah verenleri geldikleri gibi gönderen Mehmetçiklere selam gönderdiklerini" ifade eden Gürdeniz, "Bu gemi birleştiren gemi, bu gemi batırılamayan gemi. Bu gemi Türkiye. Bu gemiyi kimse batıramaz. Çünkü bu gemide Türk milleti var." dedi. Gürdeniz, herkesin istimbota destek verdiğini kaydederek, şöyle devam etti:"Cem kardeşimiz 10 yaşında, kıymetli büyüğümüz Necdet Akson 93 yaşında. Cem kardeşimiz kumbarasını açtı ve babasına 'Bunu Atatürk’ün gemisine bağışla' diye verdi. Necdet amcamız ise 3 aylık emekli maaşını verdi. Yaz sonuna kadar teknenin restorasyon çalışmalarını bitirip hazır hale getirmek istiyoruz. Yaklaşık 4,5 aydır restorasyonumuz devam ediyor. Hedefimiz tekneyi bitirip Deniz Kuvvetleri'ne teslim etmek. Teknenin üzerinde yer alan gecekonduyu söküp eskiyen saclarını yeniledik. Elimizden geldiği kadar orijinal yapısını değiştirmedik. Teknenin sergi alanı için Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışıyoruz fakat nihayetinde sergi alanını Deniz Kuvvetleri belirleyecek."Restorasyon sürecini takip eden öğrencilerden Umutcan Gençer de burada olmaktan gurur duyduğunu, Atatürk'ün gemisini görmenin bir onur olduğunu söyledi.