Karsu Dönmez Bursa'da sahne aldı İzle

- Karsu Dönmez ve orkestrasının sahne performansıBURSA (AA) - Şarkıcı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez Bursa 'da konser verdi.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursa lı müzikseverlerin ilgisi yoğun oldu.Orkestrası eşliğinde sahne alan sanatçı Dönmez, sevilen şarkılarını Bursa lı müzikseverlerle birlikte söyledi.
Dönmez, İngilizce şarkıların yanı sıra "Üsküdar'a gider iken", "gesi bağları" gibi Türkçe şarkılardan oluşan geniş bir repertuara yer verdi.Konserini "mest oldum" şarkısıyla bitiren Dönmez ve orkestrası Bursa lı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım