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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kars'ta Hazreti İsa portreli sikkeler bulundu

Kars'ta Hazreti İsa portreli sikkeler bulundu

- - Sikkelerin bulunduğu alandan görüntüler - Kars Müze Müdürü Necmettin Alp'in konuşması - Kepçe operatörünün konuşması - Hazreti İsa portreli sikke fotoğrafları - Kağızman ilçesinde elektrik direği dikmek için yapılan kazıda bulunan Ortaçağ dönemine ait 444 bakır Bizans sikkesi Kars Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi - Müze Müdürü Necmettin Alp: - "Sikkelerin ön yüzünde Hazreti İsa portresi, arka yüzünde 4 satır 'Hristiyanların Hristiyan'ı kralların kralı' yazısı mevcut"KARS (AA) - Kars 'ın Kağızman ilçesinde, elektrik direği dikmek için yapılan kazıda, üzerinde Hazreti İsa portresi olan Ortaçağ dönemine ait 444 bakır Bizans sikkesi bulundu.İlçeye bağlı Çayarası köyünde elektrik direği dikimi yapan Aras EDAŞ personeli, bir direğin temel kazısı sırasında bakır sikkelere rastladı.Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 10. yüzyıla ait bakır sikkeler, Kars Müze Müdürlüğünde görevli 3 arkeoloğun incelemesi sonrası İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından, 444 bakır Bizans sikkesi Kars Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aras EDAŞ işçilerinin çalışması sırasında bakır sikkelere rastlanması üzerine Kars Valisi Rahmi Doğan'ın talimatları doğrultusunda 3 arkeoloğun görevlendirildiğini bildirdi.Yapılan incelemede, bulunanların Bizans sikkesi olduğunun anlaşıldığını dile getiren Alp, "Sikkeler 10. yüzyıl Ortaçağ dönemine ait. Sikkelerin ön yüzünde Hazreti İsa portresi, arka yüzünde 4 satır 'Hristiyanların Hristiyan'ı kralların kralı' yazısı mevcut. Sikkelerin tamamı aynı döneme ait Bizans sikkesi." diye konuştu.
Müze müdürlüğü görevlilerinin çalışmalarının devam ettiğini anlatan Alp, "Sikkeler müzeye geldikten sonra gerekli envanter çalışmaları ve diğer tasnif çalışmalarını yapacağız. Konunun çalışmaları uzman arkadaşlarımızın gözetiminde devam ediyor. Sikkelerin çıktığı yerden koordinatlar aldık, oraların durumuna bakacağız. Tescil durumu varsa bölge kuruluna gerekli yazışmaları yapacağız." ifadesini kullandı.

Jandarma Elektrik Direği Muhabir Koordinat Temel Kazısı 

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