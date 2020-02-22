Karlıova yeniden beyaza büründü Haberi

-Kar yağışından detay

-Esnafın kar temizliğinden detay

-Röportaj



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova’da, etkisini gösterdi. Sabahın erken saatlerinde yağmaya başlayan kar, tekrar ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah iş yerini açan esnaflar kürekle kar temizliği yaparken, kar nedeniyle ilçeye bağlı 2 köy yolu da ulaşıma kapandı.Kapanan köy yollarını açma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Şubat ayında kar yağışının fazla olduğunu belirten ilçe sakinlerinden Metin Özyıldırım, “Bu yıl Aralık ve Ocak ayında neredeyse hiç kar yağmadı. Ama Şubat ayı içinde soğuk, tipi etkili oldu. Yollar kapandı, Allah bize yardım etsin” dedi.

Öte yandan kar yağışının bölge genelinde ara ara etkili olmasının beklendiği bildirildi.





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