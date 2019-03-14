Karlıova-Yedisu arasında bugün de çığ düştü



- Bingöl’ün Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan yolun iki noktasına bugün de çığ düştü.Dünde aynı bölgede 3 ayrı noktaya çığ düşmüştü. Alınan bilgiye göre, Karlıova ve Yedisu ilçesini birbirine bağlayan Kızılçubuk ile Kaynarpınar köyü yakınlarında iki farklı noktaya çığ düştü. Çığ nedeniyle bazı araçlar araç mahsur kalırken, bölgeye iş makineleri sevk edildi.İş makineleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yol kardan temizlendi. Dünde aynı bölgede 3 ayrı noktaya çığ düşmüştü.

