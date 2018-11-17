Karlıova’dan kar manzaraları Haberi

-Karla kaplanan park

-karda parkta yatan bir köpek

-Karla kaplanan arazi

-Bir vatandaşla röp

-Genel ve detay



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’ün Karlıova ilçesi, bu kış karla erken tanıştı ortaya güzel görüntüler çıktı. Türkiye genelinde bir çok yerde olduğu gibi Bingöl’de de bazı ilçeler karla beyaza büründü. Bingöl’ün Karlıova ilçesi de bu kış geçtiğimiz yılın tersine karla buluştu. İlçe dün gece yağan kar sonrası beyaza büründü. Parklarda ve ağaçlık alanlarda kar nedeniyle güzel görüntüler de ortaya çıktı. Karlıova’nın ismine yakışır şekilde kar yağmaya başladığını belirten vatandaşlar,geçtiğimiz kış kara hasret kaldıklarını bu yıl biraz erken geldiğini söyledi.



(AT-HİV-

