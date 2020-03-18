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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Karlıova’da karla mücadele sürüyor

Karlıova’da karla mücadele sürüyor

Karla mücadele çalışmaları detay

Yoğun Mesai Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Karın kamyonlarla taşınması detay
-Genel detaylar
-Röportaj

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Mart'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler, yoğun olarak karla mücadele çalışması yapıyor. Baharı beklerken Meteoroloji'nin uyarısının ardından kar yağışının 2 gün etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karla mücadele başladı.
Karlıova Belediyesi'ne bağlı ekipler, karla mücadele çalışmaları kapsamında mahalle ve sokakları temizlerken, İlçe merkezinde de yoğun mesai harcayarak kamyonlarla ilçe dışına kar taşıyor. Çarşı merkezinden 70-80 kamyon karın ilçe dışına taşındığını belirten Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalara devam edeceklerini aktardı. Aralıksız çalıştıklarını aktaran Bingöl , “Tüm mahalleleri temizledik, şimdi ilçe merkezinde kar küreme araçlarıyla karı toparlayıp ilçe dışında taşıyoruz. Şuana kadar 70-80 kamyon kar ilçe dışına taşıdık. Yoğun kar yağışı ilçemizde devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

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