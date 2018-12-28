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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Karlıova’da kar ve tipi etkili oluyor İzle

Karlıova’da kar ve tipi etkili oluyor İzle

ilçe merkezinden detaylar

Bild Kar Yağışı Hayvan Irak 

-kar
-vatandaşların yiyecek bırakması
-kuş ve kedilerin yemesi
-kepçenin yol temizlemesi

( BİNGÖL )- Vatandaşlar hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara yiyecek bırakıyor BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi etkili olurken, vatandaşlar da hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bırakıyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesine son yılların en çok kar yağışı gerçekti. 3-4 gündür etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezinde 30 ile 40 santim arası olan kar, yüksek noktalarda 1 metreye ulaştı. Bazı vatandaşlar, hayvanlarının aç kalmaması için dışarıya yiyecek ve yem bırakıyor. Karlıova ile Erzurum’un arasında da kar ya ve tipi etkili oluyor. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda, iş makineleri aralıksız çalışarak yolu açık tutmaya çalıştığı bildirildi.
(AT-CK-
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