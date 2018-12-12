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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karlıova'da kar temizleme çalışmaları başladı İzle

Karlıova'da kar temizleme çalışmaları başladı İzle

İş makinelerinin kar temizleme çalışması

Kar Temizleme Kar Kalınlığı Su Baskını Kaldırımlar Kar Yağışı 

-Esnafların iş yerlerinin önünü temizlemesi
-Karda çocukların görüntüsü( kar sevinci)
-Bir vatandaşın karla ilgili konuşması

( BİNGÖL )- Geçtiğimiz kış beklenen kar yağışı olmaması nedeniyle kuraklıktan korkan vatandaşlar, bu kış erken gelen karla mutlu oldu- Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 6 köy yolunda ulaşım kapandı, ekipler çalışmalara başladı BİNGÖL

- Bingöl'ün Karlıova ilçesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapanırken, iş makineleri yolları, vatandaşlar ise iş yerlerinin önünü temizleme çalışmalarına başladı.
Kuraklık korkusu yaşayan vatandaşlar, erken gelen kar ile sevindi. Meteroloji'nin uyardığı kar yağışı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dünden itibaren etkili oluyor. Gece ve bugün sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe tamamen beyazla kaplanırken, kar kalınlığı merkezde 20, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı. İlçeye bağlı 6 köy yolu ise kar nedeniyle kapandı. Sabah saatlerinden itibaren yolların açılması için il özel idare ve belediyeye ait iş makineleri çalışmalara başladı.
Karlar kürünerek belirli bir noktaya toplanırken, iş yerlerini açan esnaflarda kürekle kaldırımları temizledi.Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Bazı çocuklar kardan adam yaptı, bazıları da karla oynadı. Meteoroloji tekrar uyardı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bölge genelinde havanın aralıklı olarak yağışlı, yağışlar Tunceli'nin kuzeyi ve Bingöl'de ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde geçeceğini bildirdi. Merkez ayrıca, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da aralıklarla yağmur beklendiğini, Bingöl ve Tunceli merkezinde ise öğleden sonra yer yer yoğun yağmur yağışının olacağı tahmin edildiği aktarıldı. Gece sıcaklıklarında düşüş beklendiği de belirtilen merkezin açıklamasında,"Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli saatte 50-70 kilometre esmesi beklenmektedir.Rüzgarların kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Adıyaman , Bingöl ve Tunceli'de beklenen yer yer yoğun yağışlardan kaynaklanabilecek sel, ani su baskını, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı tedbirli olunmalıdır"denildi.
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