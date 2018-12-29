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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Karla mücadele havadan görüntülendi

Karla mücadele havadan görüntülendi

karla küreme araçlarının çalışmasının drone görüntüleri

Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Kar küreme araçlarının çalışmasından detay

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da hafta boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından Erzincan İl Özel İdare ekipleri kapalı olan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan’da da kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, ilçelerin büyük bir bölümünü beyaza bürüdü, yolları kapattı. Merkez ve ilçelere bağlı toplamda 110 köy yolu tamamen ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerinin kapanan köy yollarını açmak için başlattığı çalışmalar havadan görüntülendi. Öte yandan kapalı olduğunu belirttikleri yolları ekipler tarafından açılan köy sakinleri ise yollarının açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. (AA-AT)
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