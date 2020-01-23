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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karga ile sincabın oyunu kamerada Haberi

Karga ile sincabın oyunu kamerada Haberi

-amatör kamera-

Amatör Kamera İstinat Duvarı Amatör Cep Telefonu Şahit 

-Kargalar ve sincabın oyun anları

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta Topçubağı Mahallesi'nde balkonlarında kahvaltı keyfi yapan Akçapınar ailesi, karga ve sincabın şahit oldukları oyunlarını cep telefonuyla görüntüledi. Tokat’ta kent merkezinde bulunan Topçubağı mahallesi halen bir çok bahçeli eve sahip olması nedeniyle yaban hayvanlarının yoğunlukta yaşadığı bir yer olarak göze çarpıyor. Evlerinin balkonunda ailesiyle birlikte kahvaltı yaparken karga ve sincabın önce kavga ettiğini sanan Burak Akçapınar, daha sonra bunun oyun olduğunu anlayınca cep telefonuna sarıldı. Agresifliğiyle bilinen kargalarla bir sincabın istinat duvarı üzerinde oynadığı bol koşturmacalı oyun saniye saniye kaydedildi. Önce sincabın kargaları kovaladığı, daha sonra da kargaların sincabı kovaladığı eğlenceli görüntüler, kargaların bölgeyi terk etmesiyle son buldu.
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