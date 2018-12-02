KARDOFF üyelerinden çevre temizliği...Temizlik yapılan bölge havadan görüntülendi

-Drone ile çevre temizliği yapan üyelerden görüntü

-Drone ile yapılan temizlik çalışmaları ve ormanlardan görüntü

-KARDOFF üyelerinin ormanlık alanda çöpleri toplamaları

-Kulüp Başkanı Ahmet Demir ile röportaj



( KARABÜK -ÖZEL)- Doğa sporcuları ormanlarda çevre temizliği yaptı KARABÜK



- Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) üyeleri ormanlarda çevre temizliği yaptı. Yıl içerisinde düzenlediği yarış ve etkinliklerin yanı sıra yaptıkları sosyal projelerle de dikkat çeken KARDOFF üyeleri kış öncesi ormanlarda çevre temizliği yaparak, çevre bilincine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. İçerisinde oto tamircisinden doktor ve üniversite öğrencilerine kadar tüm kesimden insanların bulunduğu KARDOFF üyeleri hafta sonu Safranbolu’ya bağlı Sarıçiçek ormanlarında piknik sonrası bırakılan çöpleri temizledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4X4 arazi araçları ile aralarından Karabük Üniversitesi KARDOFF gözetmen üyesi öğrencilerinin de bulunduğu yaklaşık 60 kişilik grup Safranbolu’nun Sarıçiçek göleti mevkiindeki ormanlık alanda piknikçiler tarafından etrafa atılan çöpleri gün boyunca toplayarak temizledi. Safranbolu Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün de destek verdiği projede toplanan çöpler kamyonlara doldurularak ormanlık alanlar temizlendi. KARDOFF Kulübü Başkanı Ahmet Demir, doğa üzerinde geziler, yarışlar ve kamplar düzenleyen bir kulüp olmanın yanı sıra sosyal projelere de ayrı bir önem verdiklerini söyledi.



Şehir dışından gelen misafirleri getirdikleri doğada gördükleri çirkin manzaraların onlardan ziyade kendilerinin sindiremediğini belirterek, “ Doğayı sevdiğini düşünen arkadaşlar buralarda lastik yakararak bıraktıkları çöpler doğaya ve yaban hayata büyük ölçüde tehdit ediyor. Buraya geldiğimizde gördüğümüz manzara ile yapılan temizlik sonrası ortaya çıkan manzara herşeyi ifade ediyor. Derneğimize bağlı Karabük Üniversitesi öğrencilerinden oluşturduğumuz gözetmen kurulumuzda bizlere büyük destek veriyor. İyi bir çalışma oldu. Temizlik güzel” dedi.

KARDOFF’un iyi bir çizgisi olduğunu ve değişik kulvarlarda bir şeyler yapmaya çalıştıklarını da kaydeden Demir, “ Bugün yaptığımız organizasyona üyelerimizin yanında dışarıdan destek verirken, çevreci derneklerin olmaması ise bizi üzdü. Safranbolu Kaymakamımız ve Orman İşletme Müdürlüğümüzde bizlere çöp arabası ve ekip vererek destek sağladı” diye konuştu.

Gördükleri çöp ve çevre kirliliği karşısında Orman İşletme Müdürlüklerinin ormanlara girişlerin yasaklanmasını noktasında vatandaşların isyan ve şikayetlerini de gördüklerini ifade eden Ahmet Demir, “ Biz burada bu görüntüleri gördükten sonra kesinlikle ormana girişleri kontrol altına alarak insanları buralara sokmaması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanların buraya gelip çevreyi doğayı bu hale getirmeleri, ağaçları keserek yakmaları, çöpleri bırakmaları, araç lastiklerini yakmaları yaban hayatına çok ciddi dengesizlikler sağlıyor. İşler acısı bir durum var” diye konuştu.



