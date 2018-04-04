'Kardeşim İçin Der'a' filmi 13 Nisan'da vizyona girecek - İSTANBUL
"Kardeşim İçin Der'a" filmi 13 Nisan'da vizyona girecek - İSTANBUL - Filmin fragmanıİSTANBUL (AA) - Suriye'deki iç savaşın sebeplerine odaklanan "Kardeşim İçin Der'a" filmi, 13 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin ortak yapımcısı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği ve gerçek hikayeler üzerine kurulu filmin yönetmenliğini, Murat Onbul üstlendi.Halis Cahit Kurutlu'nun senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncuları arasında İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik, Berna Koraltürk, Umut Karadağ, Nusret Çetinel, Ahmet Aslan, Tarık Bayrak, Safa Tabur ve İbrahim Ethem Arslan yer alıyor.Dram - aksiyon türündeki filmin çekimleri, Gaziantep'in yanı sıra Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep'in Cerablus ilçesinde gerçekleştirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurutlu, Suriye’deki isyanın hangi nedenlerle başladığını ve küresel aktörlerin müdahil olduğu bir savaşa nasıl dönüştüğünü işlemeye çalıştıklarına işaret ederek, "İnsanlar vatansız yaşamayı seçmezler. Ancak buna mecbur kalabilirler. Suriyelilerin hangi şartlardan kaçarak ülkemize sığındıklarını daha iyi anlamamız lazım." ifadelerine yer verdi.Halis Cahit Kurutlu, senaryoda Fatih Mutlu ile Taha Kurutlu'nun da yer aldığını belirterek, 150 kişilik bir kadroyla filmin tamamlandığını kaydetti. Suriye'deki gelişmelerin filmle daha iyi anlaşılacağını aktaran Kurutlu şu görüşlere yer verdi:"Suriyeli sinemacı kardeşlerimiz ülkelerinde yaşananları, çekimleri Türkiye’de yapılan film ve belgesellerle dünyaya anlatmaya çalışıyorlar. Biz ise filmimizin bir kısmını Suriye topraklarında çekerek gerçeklik duygusunu daha da arttırmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İzleyicilerin zihninde Suriyelilerin yaşadıklarına dair bir farkındalık oluşturmayı hedefledik. Tepkilerini ölçmek için filmimizi ilk olarak Suriyeli mülteci dostlarımıza izlettik. Çoğu, gördükleri karşısında sarsıldı ve orada yaşadıklarının insanın hayal gücünü çok aşan şeyler olduğunu belirttiler. Onlar, bizim hayal edemeyeceğimiz şeyleri yaşadılar. Gerçek korkuyla karşı karşıya kalıp topraklarını, evlerini terk ettiler."Tamamen gerçek hikayelerden uyarlanan ve Suriye'de iç savaşa evrilen halk ayaklanmasının sebeplerini konu alan filmin konusu özetle şöyle:"2011'in mart ayında Suriye'nin güneyindeki Der'a şehrinde Tunus ve Mısır'da gerçekleşen halk ayaklanmalarından etkilenen ve Suriye rejiminin baskılarından bunalan 14 - 15 yaşlarındaki çocuklar, Baas rejimini eleştiren duvar yazıları yazar. Çocuklar tutuklanır ve işkenceye maruz kalır. Aşiret yapısının güçlü olduğu Der'a'nın aşiret reisleri aynı zamanda Beşşar Esed'in teyzesinin oğlu olan, Der'a kenti muhaberat başkanı Atıf Necip'ten çocukları ister. Atıf Necip aşiret reislerini rencide eder ve çocukları vermez.Geçmişinde rejime muhalif olmasından ötürü şiddete maruz kalan ve Suriye'den ayrılan, olaylar başlamadan hemen önce Suriye'ye dönen Ali'nin kardeşine ve annesine sahip çıkmak, geride bıraktığı sevdiğine kavuşmak gibi hayalleri vardır. Döndüğünde ilk gençlik dönemlerini yaşayan kardeşi Ömer, tıpkı abisi Ali'nin gençliğinde olduğu gibi Baas rejiminin haksızlıklarına karşı öfkelidir. Ali kardeşini teskin ve kontrol etmeye fırsat bulamadan kardeşi ile arkadaşları öğretmenlerinin tutuklanmasına tepki olarak muhaberat karargahının duvarına yazı yazar. Ali'nin kardeşi ve diğer çocukları kurtarmak için girdiği mücadele, rejimin şiddet kullanması sonucunda Suriye halk ayaklanmasına giden süreci başlatır."