Kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı Haberi



- Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Tavşan Dağı, Ortabük, Aşağıbük, ve Yukarıbük köylerinde başlayan kar yağışı yolları kapattı. Amasya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri, öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışından kapanan köy yollarını ulaşıma açtı. Ekipler, kapanan yollara anında müdahale etmek üzere 7/24 hazır bekletiliyor. (UY-SLH-Y)



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