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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Karagöz sanatçıları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - KOCAELİ

Karagöz sanatçıları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - KOCAELİ

Karagöz sanatçıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - KOCAELİ - Karagöz oyunundan detay görüntüler - Karagöz sanatçıları Hüseyin Dilan ve Erdoğan Hasan Cengiz'in fotoğrafları incelemeleri - Erdoğan Hasan Cengiz'in konuşmasıKaragöz sanatçıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Hüseyin Dilan ve Erdoğan Hasan Cengiz, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" için oy kullandıKOCAELİ (AA) - Karagöz sanatçıları Hüseyin Dilan ve Erdoğan Hasan Cengiz, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Hayali ustası Erdoğan Hasan Cengiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Karagöz sanatçısı Hüseyin Dilan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" ile Ali Atmaca'nın "Ata sporu" başlıklı fotoğraflarını oylayan Karagöz ustası Dilan, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu, en iyisi seçmekte zorlandığını ifade etti.
Cengiz de "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" ve Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğraflarına oy verdi.Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinlilerin düzenlediği gösteride çekilen fotoğrafı beğendiğini belirten Cengiz, "Ona engelli demek istemiyorum, kendi engelini fazlasıyla aşmış bir ağabeyimiz. Allah yardımcıları olsun. Biz dik durursak bir olursak Gazze de direnir." diye konuştu.

Muhabir Allah Gori 

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