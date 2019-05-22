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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karadeniz yaylarında güller açtı, yaylalar mor ve sarıya boyandı

Karadeniz yaylarında güller açtı, yaylalar mor ve sarıya boyandı

Orman gülleri vatandaş içinde dolaşırken detay

Hafta Sonu Cennet 

-Orman gülleri vatandaşlar çiçek toplarken detay
-Sarı ve mor orman gülleri detay
-Vatandaş orman gülleri içinde şiir okuması detay
-Dursun Çakmak röp.
-Bülent Akçay röp.

( ORDU -ÖZEL) ORDU

- Ordu’nun yaylaları baharın gelişiyle mor ve sarı renge boyandı. Yaylalarda sarı ve mor renkte açan orman gülleri doyumsuz manzaraları ortaya çıkarttı. Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda açmaya başlayan orman gülleriyle yayla adeta mor ve sarı renklerine boyandı. Çiçeklerin içinde şiir okuyan yayla sakinleri, cennetten bir köşe gibi bu doyumsuz manzarayı herkesin görmesini istiyor. Özellikle hafta sonunu yaylada geçirmek isteyenleri yaylaya davet ettiğini dile getiren Dursun Çakmak, konukları yaylanın doyumsuz manzarasında güzel bir gün geçirebileceklerini söyledi.

Baharın gelişiyle orman güllerinin açmaya başladığını aktaran Çakmak, şunları söyledi: “Yaylamız her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sarı ve mor renkli orman gülleri açtı. Buradaki bu doyumsuz güzelliği herkesin görmesini istiyoruz. Yaklaşık 2 hafta orman gülleri doğayı süsleyecek. Yaylalarımız adeta Cennetten bir köşe.”
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