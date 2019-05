Karadeniz yaylalarından kartpostallık görüntüler İzle

-Yaylalardaki çiçeklerden detaylar

-Vatandaşların konuşması

-Farklı plan detay görüntüler



( ORDU )- Orman gülleri yayları renklendirdi ORDU



- Ordu’nun yüksek kesimlerindeki yaylalarında yetişen sarı renkteki orman gülleri, yaylaların güzelliklerine güzellik kattı. Yüksek kesimli yaylalarda yetişen ve bölgede ‘avu’ çiçeği diye tabir edilen çiçek, yayların havasını değiştirmeye başladı.

Kendisine has rengi ve kokusuyla hem görsel, hem de doğaya saldığı kokusu ile hayran bırakan orman gülleri, yaylaları süsledi. Mayıs ayının sonlarında açmaya başlayan ve kısa bir ömrü olan ve zehirli bir özelliği olduğu bilinen orman gülleri, arıların bal üretmesine de yardımcı oluyor. Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası, Korgan ilçesindeki yaylalar ve şehrin diğer yüksek kesimli arazilerindeki yaylacılar, yaylalarının her mevsim ayrı bir güzellikleri olduğunu söyledi.



Bölgedeki yaylanın, kendilerine has güzellikleri olduğunu ifade eden vatandaşlar, maceracıların, turistlerin, fotoğrafçıların, doğa sevenlerin muhakkak bu yaylalara uğraması gerektiğini belirtiyor. Orman gülünü daha önce görmeyenlerin kesinlikle yaylalara çıkması gerektiğini belirten vatandaşlar, bulunmaz eşsiz bir güzelliğin insanları beklediğini ifade ediyor. Yaylalarda yaşanan renk cümbüşünün oluşturduğu kartpostallık görüntüler ise görenleri hayran bırakıyor. (SK-SLH-