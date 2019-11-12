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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Karadeniz yaylalarında sonbahar havadan görüntülendi

Karadeniz yaylalarında sonbahar havadan görüntülendi

Etrafı ormanlarla çevrili Tosunalanı Obası drone çekim detay

Çekim Sonbahar Irak 

-Rangarenk ormanların üzerinden detay
-Turnalık Yaylası genel görüntü detay
-Kaleboynu Obası Ablak kayası detay
-Yokuşkayası zirvede Türk bayrağımız ve gün batımı detay

( ORDU ) ORDU

- Ordu'da uçsuz bucaksız ormanlar da sarı, yeşil ve kızılın tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaleboynu, Tosunalanı Obası ile Turnalık Yaylası'nı çevreleyen ormanlar sonbaharda göz alıcı renkleriyle adeta kartpostallık görüntüleri ortaya çıkarttı. Yayladaki farklı ağaç türlerinden oluşan ormanlarda ortaya çıkan renklerle oluşan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor. Sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyen özellikle hafta sonları mutlaka yaylayı ziyaret ediyor.
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