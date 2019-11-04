Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karadeniz ormanları rengarenk Haberi

Karadeniz ormanları rengarenk Haberi

Drone ile çekilen yaylalardaki renk cümbüşü

Hatıra Fotoğrafı İlkbahar Şili Sonbahar Irak 

-Ağaçlardan yakın ve uzak plan detaylar
-Drone ile çekilen detay görüntüler

( ORDU - DRONE)- Ordu’nun yaylalarında sonbaharda renk cümbüşü- Sonbaharın renkleriyle bürünen yaylalar, kartpostallık görüntüler oluşturdu ORDU

- Karadeniz’in ve Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında sonbahar mevsimi ile sararan ağaç yaprakları, sunduğu eşsiz manzara ile hayran bırakıyor. Yeşilin her tonunu barındıran Karadeniz ormanları, sonbaharın gelişiyle yaprakları sararan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü. Ordu’da sonbaharın gelmesiyle birlikte ormanlardaki renk cümbüşü görenleri cezbediyor. İlkbahar, yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının tonlarına bıraktı. Ordu’nun yüksek kesimli yaylalarında da sonbahar mevsimin son ayı ile birlikte, rengini yeşilden sarıya çeviren ağaçlar, adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Korgan ilçesinde bulunan yüksek rakımlı olan Korgan, Tepealan, Çobantepe, Turnalık ve Apsut Yaylalarında çekilen görüntülerde, sonbaharın tüm renklerini alan ağaçlar, gözleri kamaştırıyor. Hayranlık uyandıran eşsiz manzarayı görmek isteyenler, hem piknik yapıp keyif sürerken, eşsiz manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı da çektiriyor. Sonbaharda ayrı güzelliğe bürünen ve adeta kartpostallık görüntüler sunan Karadeniz ormanlarını her mevsim gezenler, farklı güzellikler keşfetmenin de keyfini yaşıyorlar. (SK-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı