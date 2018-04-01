Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığında rekor beklentisi

-Meteoroloji Bölge Müdürü Yücel Yüce'nin konuşması

-Deniz ve sahilden aktüel çekim detaylar



( SAMSUN - HD)- Karadeniz'de bu yaz deniz suyu sıcaklığının 30 dereceyi aşabileceği belirtildi SAMSUN



- Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, kış mevsiminde beklenen yağışın olmaması ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle deniz suyu sıcaklığının yaz döneminde rekor seviyeleri görebileceğini söyledi.



Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yağışların az olması ve kışın mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle, deniz suyu sıcaklığı da normal seviyenin üzerinde seyretti. Kışın 7-8 derece olması gereken deniz suyu sıcaklığı Samsun’da 11 derecelere kadar çıktı. Uzmanlara göre Haziran ayı itibariyle su sıcaklığının 20 dereceye çıkması bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarının tahmin raporlarına göre ise, deniz suyu sıcaklığının yaz ayıyla birlikte rekor bir artış göstererek 31 derecelere kadar ulaşması tahmin ediliyor. Bu sıcaklığın ise 1989 yılından itibaren Samsun’da ilk kez yaşanacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, “Samsun’da Türkiye genelinde olduğu gibi kış biraz ılıman geçti. Dolayısıyla Samsun’daki deniz sıcaklığı önceki yıllara göre 1 ila 2 derece yukarıda seyrediyor. Şu an 11 derece civarında deniz suyu sıcaklığı. Geçtiğimiz yıllarda bu mevsimlerde deniz sıcaklığı 8 derece idi. 2-3 derece yukarıda seyrettiği için önümüzdeki yaz sezonunda deniz sıcaklığının biz fazla olabileceğini ön görüyoruz. Bugüne kadar yapılan ölçümleri araştırdığımızda en fazla deniz suyunun sıcaklığı 28,5 olarak ölçülmüş. Bu sene bunun bu oranı geçerek rekor kırma ihtimali var. Bunun nedeni ise ılıman bir kış geçirmemizdir. Bu nedenle de deniz suyu sıcaklığı yeteri kadar soğumadı” dedi.

“Deniz bu kadar sıcak olursa sel olabilir” Deniz suyunun sıcak olmasının olumsuz yönleri de olabileceğine dikkat çeken Yücel Yüce, “Deniz suyunun sıcak olmasıyla ve yer yüzündeki sıcaklık seviyesinin artmasıyla birlikte biz bu sene geçtiğimiz yıllarda yaşanan şiddetli yağışlar ve akabinde sel olayları olabilir. Kesin olacak demiyoruz ama tüm şartlar olgunlaşırsa sel olayı da akabinde gelebilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Demir: "Bu sene riskli" OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir ise, "Bizim de sene başından bu yana yaptığımız uyarılar var. Biz bu senenin riskli bir yıl olma ihtimalinin yüksek olduğunu, özellikle bölgemizin yağış rejimi itibariyle sağlıklı bir yağış alamadığını duyurmuştuk. Bunun da bu bölgede ciddi anlamda bir tarımsal kuraklık hissini de beraberinde getirdiğini zaman zaman açıklıyoruz. Hem Karadeniz Bölgesi'ndeki ısınma hem de deniz suyunun ısınması beklediğimiz bir sonuçtu. Bu hangi rakamlara ulaşır bunu yaşayarak göreceğiz. Ben Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde görevli olan arkadaşlarımızın böyle bir açıklama yapmasından memnun oldum. Bizlerin de duyurularını doğrulamış oldular. Bir kere suyun her damlasının yaşam olduğunun bilincinde olmamız gerekir. Aksi takdirde biz çevreyi, doğayı ve suyu yok edersek gelecek yıllarda daha büyük sıkıntı ve tehlikeleri yaşama endişesini taşıyoruz. Bu sene hakikaten ülkemiz ciddi bir süreçten geçiyor. Yeteri kadar kar yağışı da alamadık. Zaman zaman yağışlar oldu ancak bu yağışlar bekleneni karşılamadı" şeklinde konuştu.

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