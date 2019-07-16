Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Karadeniz Bölgesi'nde İklim Değişikliği Eylem Planı'nda yeni rol haritası buradan başlayacak İzle

Karadeniz Bölgesi'nde İklim Değişikliği Eylem Planı'nda yeni rol haritası buradan başlayacak İzle

Araklı ilçesinde tespit edilen bölgenin drone görüntüsü

İklim Değişikliği Kamulaştırma Basın Toplantısı Yol Haritası Dere Yatağı 

-arşiv

( TRABZON )- Trabzon’un Araklı ilçesindeki belirlenen 40 dönümlük alanda dere yataklarındaki boşaltılan evlerde kalan vatandaşlar için TOKİ tarafından 200 konutun inşaatına başlanacak- Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planında 2023 yılına kadar 15 bin konut inşa edilmesi planlanıyor TRABZON

- Karadeniz Bölgesi’nde dere yatakları ve riskli bölgelerdeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan yeni yol haritasında Trabzon’un Araklı ilçesindeki belirlenen 40 dönümlük alanda TOKİ tarafından 200 konutun inşaatına başlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığınca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan ve Trabzon, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve Artvin illerini kapsayan 15 maddelik ‘Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nın detaylarını geçtiğimiz günlerde Trabzon’da düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.
Dere yataklarında yer alan binaların tespit edileceği ve uygun alanlar için kamulaştırma ve taşıma sürecinin planlanacağı eylem planında Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun ve Artvin illerinde öncelikli olarak dere yataklarında yer alan binaların tespit çalışmalarına başlandı. Bölgeden bulunan yaklaşık 19 bin akar dere ve 131 bin kuru dereden birinci derece risk grubundaki 367 derenin taraması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tamamlanırken, dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan, acil ve öncelikli taşınması gereken bin 950 adet bina tespit edildi. Riskli bölgelerde yaşayan 2 bin aileyi, kentsel dönüşüm kapsamında yapacakları konutlara taşıyacak bakanlık, Karadeniz Bölgesi’nde dere yatakları ve riskli bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını yeni bir yol haritasıyla başlatacak. İlk olarak, Trabzon’un Araklı ilçesinde 40 dönümlük alanda tespit edilen Özgen ve Yolgören mahallesinde 200 konutun inşaatına TOKİ tarafından başlanacak. 2023 yılına kadar 15 bin konut inşa edilmesinin planlandığı eylem planında dere yatağında bulunan binaların taşınması sürecinde de hiçbir mağduriyet yaşanmayacağı kaydedildi. (OK-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Paris’te İklim Değişikliğine Karşı GösteriParis’te İklim Değişikliğine Karşı Gösteri
Şehit Uzman Çavuş Ağır Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Uzman Çavuş Ağır Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bingöl’de Korkutan HortumBingöl’de Korkutan Hortum
En Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile ŞaşırdıEn Şeffaf Başkan...Bu Kadarına Vatandaş Bile Şaşırdı
JÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran BıraktıJÖAK, 18 Ülkeden Gelen 43 Temsilciyi Hayran Bıraktı
İstanbullular Sahile Akın Ettiİstanbullular Sahile Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı