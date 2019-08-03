Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karabük'ten 4 ülkeye 'eşek sütü sabunu' - KARABÜK Haberi

Karabük'ten 4 ülkeye 'eşek sütü sabunu' - KARABÜK Haberi

Karabük 'ten 4 ülkeye "eşek sütü sabunu" - KARABÜK - Safranbolu'dan detay görüntü - Eşek sütü sabunu, kremi ve şampuanından görüntü - Hüsnü Özdemir röportajı - Karabük 'ün Safranbolu ilçesi çarşı esnaflarından Hüsnü Özdemir, sivilce, akne ve siyah noktalara iyi geldiği belirtilen eşek sütünden yapılan sabunları, İran, Sudi Arabistan ve Mısır'ın yanı sıra Amerika'ya gönderiyor - Hüsnü Özdemir: - "İran, Sudi Arabistan, Amerika ve Mısır'a eşek sütü sabunu ihraç ediyoruz. Özellikle Sudi Arabistan ve Arap ülkeleri çok tercih ediyor"KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük 'ün Safranbolu ilçesi çarşı esnaflarından Hüsnü Özdemir, eşek sütünden yaptırdığı sabunları İran, Sudi Arabistan ve Mısır'ın yanı sıra Amerika'ya pazarlıyor.Safranbolu'da 10 yıldır sabunculuk yapan Hüsnü Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce eşek sütünden sabun yaptırmaya karar verdiğini ancak 3 yıl önce sabun üretimini Hatay'da yaptırabildiğini söyledi.

Yıllık 50 ton eşek sütü sabunu üretimi yapıldığını ifade eden Özdemir, müşterilerin eşek sütünden yapılan sabunu çok beğendiğini, böylece ihracat başladığını anlattı.Özdemir, eşek sütü sabunu sayesinde yine eşek sütünden üretilen şampuan ve kremler de ihraç ettiklerini aktardı."Birçok çeşit sabun var. Neden eşek sütlü sabun olmasın dedim?" diyen Özdemir, "Sabunlar tezgaha koyulduktan sonra hemen satıldı. Tanesini 5 liradan satıyoruz. Diğer sabunlara göre çok daha fazla rağbet görüyor ve satılıyor. Artık en popüler sabun eşek sütlü sabun. Bu sabunu en çok bayanlar tercih ediyor. Eşek sütlü sabunun yanında eşek sütlü krem var, şampuan var, bir de maskesi var." ifadelerini kullandı. - İran, Sudi Arabistan, Mısır ve Amerika'ya ihraç ediliyorÖzdemir, kanser hastalarının tedavi için eşek sütü içtiğini belirterek, "İran, Suudi Arabistan, Amerika ve Mısır'a eşek sütü sabunu ihraç ediyoruz. Özellikle Suudi Arabistan ve Arap ülkeleri çok tercih ediyor. Bunu ben Yalova'daki fuarda anladım. Orada sadece eşek sütü sabun ve eşek sütü krem sattım. Fuarda sabunları bir bir almadılar. En az 15'er tane aldılar." diye konuştu.
Eşek sütlü sabun, krem ve şampuanın ciltteki akneleri, siyah noktaları ve cilt yüzeyini temizlediğini anlatan Özdemir, "Eşek sütünden üretilen temizlik ürünleri yüzü maske gibi koruyor. Sabun her gün kullanılırsa çok faydası var." dedi.
Hüsnü Özdemir, eşek sütünün anne sütüyle hemen hemen aynı değerde olduğunu dile getirerek, bu özelliği bilenlerin ürünleri çekinmeden aldığını sözlerine ekledi.

İran Bild Muhabir Eşek Sütü 

İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
İranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutunİranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutun
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı