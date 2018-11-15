Kar yağışıyla beyaza bürünen göl manzaralı Hazar Baba Dağı drone ile görüntülendi

-vatandaşların fotoğraf çekmesi

-karda atv aracının sürülmesi

-kar manzarası

-Sercan Durmuş röp

-Can ile röp

-Genel ve detay



( ELAZIĞ )-Doğunun gizli denizi olarak bilinen Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü manzaralı 1850 rakımlı Hazar Baba dağı kar yağmasıyla kartpostalık görüntüleri ortaya çıkardı ELAZIĞ



- Doğunun gizli denizi olarak bilinen Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü manzaralı 1850 rakımlı Hazar Baba dağı karla kaplandı. Kayak merkezininde de 20 santimetrelik kar kalınlığı oluştu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan 1850 rakımlı Hazar Baba Kayak Merkezi'ninde bulunduğu Hazar Baba Dağına kar yağdı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden yağış sonrasında kar kalınlığı bölgede 20 santimetreyi buldu. Hazar Gölü manzarası ile de görsel şölen sunan kayak merkezin pistlerinin, Aralık ayı içerisinde açılmasının planlandığı belirtildi. Sezonun beklenen ilk karının yağdığını belirten Kayak Merkezi İşletmecisi Sercan Durmuş, “Önümüzdeki günlerde de yağış devam edecek. En kısa zamanda pistimizi açacağız. Bu kış tüm kayakseverleri Hazar Baba Kayak Merkezine bekliyoruz. Tesisimizin tüm bakımları yapıldı. Misafirlerimizi bekliyoruz. Yağış dün öğlen başladı.

Şuan 20 cm kadar kar var. Önümüzdeki günlerde de yağış bekleniyor. Bu kış kar erken yağdı, bizlerinde yüzünü güldürdü. Bu sezon inşallah erken başlayacağız. Tahmini olarak Aralık ayı içerisinde açılır. Burası Türkiye’de nadir bulunan bir yer. Çünkü göl manzarası var. Dünyada da sayılı denebilir” dedi.

Diyarbakır'dan geldiklerini dile getiren Mehmet Can ise, "Sezonun ilk karı yağdı. Bu bölgeyi iyi biliyoruz. Güzelliklerinden faydalanıyoruz. Hazar Gölü uzun bir tarihe sahip. Buraları herkesin görmesini isterim. Ailecek çocuklarla eğlenmeye geldik. Kayak sezonu da açılacak. Bayağı kar yağdı. Yarın da karlı gözüküyor"ifadelerini kullandı.

