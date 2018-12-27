Kar yağışı nedeniyle 222 köy yolu kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı İzle

-Sokak hayvanlarını besleyen ortaokul öğrencileri

-Erzincan yolunda bekletilen araçlar



( TUNCELİ )- Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde elektrik direkleri de yıkıldı- Okulların tatil olduğunu fırsat bilen 2 çocuk, topladıkları yiyeceklerle sokak hayvanlarını besledi TUNCELİ



- Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 222 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı bölgelerde elektrik direkleri de yıkıldı. Meteorolojinin uyardığı kar yağışı kent merkezinde bugün sabah itibariyle etkili olmaya başladı.

Dün geceden itibaren ise Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat İlçeleri’nde etkili olan karın kalınlığı yüksek kesimlerde yarım metreyi aştı. Yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda büyük araçların geçişlerine izin verilmezken, otomobillerin ise kontrollü şekilde gitmesine müsaade edildiği bildirildi.

İl genelinde ise 222 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için İl Özel İdare tarafından hazır edilen karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

Kar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik direkleri yıkıldı Kar yağışı nedeniyle Tunceli merkezinin kırsalı ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Pertek ilçelerinde bazı elektrik direklerinin yıkıldığı bildirildi.

Ekiplerin yıkılan elektrik direklerinin bulunduğu bölgelere yolların açılması giderek, hasarları gidermeye çalıştığı aktarıldı. Elektrik verilemeyen yerlere, yapılan çalışmalar sonrası enerjinin verilebileceği öğrenildi. Çocuklar sokak hayvanlarını besledi Tunceli Valiliği kar yağışı nedeniyle Tunceli merkez, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamında, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde bugün için eğitim ve öğretime ara verildiğini,kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacaklarını bildirdi. Kar yağışı insanların yanı sıra sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkiliyor. Okulların tatil olmasını bilen çocuklardan Zelal Ocak ile Adanur Arslan,kent merkezindeki esnaflardan topladıkları yiyeceklerle sokak köpeklerini besledi. Öğrenciler, özellikle kış mevsiminde sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

