Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kar yağışı nedeniyle 222 köy yolu kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı İzle

Kar yağışı nedeniyle 222 köy yolu kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı İzle

İl merkezindeki kar yağışı

Sokak Köpekleri Taşımalı Eğitim Karla Mücadele Kar Yağışı Sokak Hayvanları 

-Sokak hayvanlarını besleyen ortaokul öğrencileri
-Erzincan yolunda bekletilen araçlar

( TUNCELİ )- Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde elektrik direkleri de yıkıldı- Okulların tatil olduğunu fırsat bilen 2 çocuk, topladıkları yiyeceklerle sokak hayvanlarını besledi TUNCELİ

- Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 222 köy yolu ulaşıma kapandı, bazı bölgelerde elektrik direkleri de yıkıldı. Meteorolojinin uyardığı kar yağışı kent merkezinde bugün sabah itibariyle etkili olmaya başladı.
Dün geceden itibaren ise Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat İlçeleri’nde etkili olan karın kalınlığı yüksek kesimlerde yarım metreyi aştı. Yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda büyük araçların geçişlerine izin verilmezken, otomobillerin ise kontrollü şekilde gitmesine müsaade edildiği bildirildi.
İl genelinde ise 222 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için İl Özel İdare tarafından hazır edilen karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.
Kar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik direkleri yıkıldı Kar yağışı nedeniyle Tunceli merkezinin kırsalı ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Pertek ilçelerinde bazı elektrik direklerinin yıkıldığı bildirildi.
Ekiplerin yıkılan elektrik direklerinin bulunduğu bölgelere yolların açılması giderek, hasarları gidermeye çalıştığı aktarıldı. Elektrik verilemeyen yerlere, yapılan çalışmalar sonrası enerjinin verilebileceği öğrenildi. Çocuklar sokak hayvanlarını besledi Tunceli Valiliği kar yağışı nedeniyle Tunceli merkez, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamında, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde bugün için eğitim ve öğretime ara verildiğini,kamuda çalışan hamile ve engelli çalışanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacaklarını bildirdi. Kar yağışı insanların yanı sıra sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkiliyor. Okulların tatil olmasını bilen çocuklardan Zelal Ocak ile Adanur Arslan,kent merkezindeki esnaflardan topladıkları yiyeceklerle sokak köpeklerini besledi. Öğrenciler, özellikle kış mevsiminde sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı