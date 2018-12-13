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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Kar yağışı çocukları sevindirdi, araç sahiplerine zor anlar yaşattı

- Kar yağışı çocukları sevindirdi, araç sahiplerine zor anlar yaşattı

çocukların okula gitmesi

Yağan Akon Kar Yağışı 

-Çocukların kartopu oynaması
-Karla ilgili detay görüntüler
-Bir sürücünün aracının kardan dolayı itilerek çıkarılması
-Bir vatandaş ile röp
-Genel ve detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl'ün belirli bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çocuklar sevindi, araç sahipleri de zor anlar yaşadı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinin tamamında, Yedisu ve Solhan'ın ise belirli bölümlerinde kar yağışı etkili oldu. 2 gün bölgede etkili olan kar yağışı sonrası Karlıova tamamen, Solhan'da ise Arakonak beldesi ve bazı köyler beyaza büründü.Kara en çok çocuklar sevindi. Bazı çocuklar okula giderken kartopu oynadı, bazıları ise karda güçlüklü okulla gitti.Sürücülerde kar altına kalan araçlarını güçlükle yola çıkardı.Vatandaşlar, erken yağan kar nedeniyle, bu yılın daha güzel geçeceğini belirtti.
Öteyandan kar, Karlıova ilçesine ayrı bir güzellik kattı. (AT-HİV-
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