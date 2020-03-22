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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Kar sularının erimesiyle oluşan şelale görenleri hayran bırakıyor

Kar sularının erimesiyle oluşan şelale görenleri hayran bırakıyor

-şelale

Kayalı Şelale Irak Dere Yatağı 

--dere yatağı
--kayalık alan
--ağaçlar
--fotoğraf
--çeken gençler
--genel ve detaylar

( ŞIRNAK - ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber karların erimesi sonucu dev şelaleler oluştu. Dev şelalelerin görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde bulunan şelale karların erimesi sonucu coştu. Metrelerce yükseklikten akan su görenleri kendine hayran bıraktı. Nadir Adıyaman isimli vatandaş, geçtiğimiz yıllarda daha fazla ziyaretçinin olduğunu bu dönem virüs nedeni ile çok fazla kişinin bölgeye gelmediğini söyledi.

Adıyaman, "Yılın her vakti buraya insanlar gelirdi. Son günlerde korona virüs hastalığı nedeni ile kimse evinden çıkamıyor. Şelaleye gelenler piknikler yapıyordu, şimdi kimse gelmiyor. Çocuklarımla beraber her gün bu şelale dibinde kahvaltı yapıyoruz" dedi.

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