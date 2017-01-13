Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2017 Cuma günü yayınlandı
Kar nedeniyle gerçekleşen kazalar kameralara yansıdı Haberi

Kar nedeniyle gerçekleşen kazalar kameralara yansıdı Haberi

Edirne'de, şiddetli kar yağışı ve soğuk hava 10 gündür yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derecelere kadar düşüyor.

Edirne Mobese Kar Yağışı 


'KAR' KAZALARI MOBESEDE

Şiddetli soğuk ve kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen caddelerde yaşanan bazı trafik kazaları Edirne İl Emniyet Müdürlüğünün MOBESE kameralarına anbean yansıdı. Bazı araçlar sürücüleri buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yoldan savrulurken, bazıları ise kavşaklarda ters yöne dönen araçlara vurmamak için son anda manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuluyor.

Öte yandan, Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekiplerince, kar lastiği ve zincir takılmayan araçların mecbur kalmadıkça trafikte seyretmemeleri ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.


İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Kazı Yapılırken Mimar Sinanın Hiç Bilinmeyen Eserini BuldularKazı Yapılırken Mimar Sinanın Hiç Bilinmeyen Eserini Buldular
Türkiye'yi sis kapladıTürkiye'yi sis kapladı
Alaattin Çakıcı Cezaevinde Saldırıya UğradıAlaattin Çakıcı Cezaevinde Saldırıya Uğradı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı