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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kanser hastası liseli İrem için moral gecesi - BURDUR Video

Kanser hastası liseli İrem için moral gecesi - BURDUR Video

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği moral gecesi - Kanser hastası İrem Ayvalı'nın sahnede öğrencileri selamlaması - Geceye katılan engelli Ayşe Seniha Gök'ten detaylar - Öğrencilerin cep telefonu ışıklarını yakarak şarkı söylemesi - İrem Ayvalı'nın alkış tutarak şarkılara eşlik etmesi - İrem Ayvalı'nın konuşması Kanser hastası liseli İrem için moral gecesi - Burdur 'da üniversitesi öğrencileri, mide kanseriyle mücadele eden lise öğrencisi İrem Ayvalı'ya moral için gece düzenledi - İrem Ayvalı: - "Güçlüyüm, bunların hepsini atlatacağım, inşallah hastalığımı yeneceğim. Herkes güçlü olsun, kimse pes etmesin"BURDUR (AA) - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrenci toplulukları, mide kanseriyle mücadele eden lise öğrencisi İrem Ayvalı'ya moral olsun diye gece düzenledi.
MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, yaklaşık iki yıldır Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde mide kanseri tedavisi gören Ayvalı'ya sürpriz yapıldı.Öğrenciler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, kanser hastası İrem için şarkı ve türküler seslendirildi. Salonun ışıklarının bir anda sönmesinin ardından katılımcılar telefonlarının ışıklarını yakarak İrem'e şarkılar söylemesi duygu dolu anların yaşanmasına sahne oldu.Lise öğrencisi 17 yaşındaki İrem de annesiyle söylenen şarkılara eşlik etti. Öğrenciler İrem'in yanına gelerek ona güçlü olması gerektiğini söyledi.

İrem Ayvalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu gece kendisi için yapılan sürprizi beklemediğini, çok mutlu olduğunu dile getirdi.Süleyman Demirel Üniversitesinde hastalığına teşhis konulduğunu belirten Ayvalı, "Güçlüyüm, bunların hepsini atlatacağım, inşallah hastalığımı yeneceğim. Herkes güçlü olsun, kimse pes etmesin." diye konuştu.
Etkinliğe, engelli 12 yaşındaki Ayşe Seniha Gök de katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Lise Öğrencisi Mide Kanseri Lise Öğrenci Cep Telefonu 

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