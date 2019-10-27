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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Kanser hastaları için koştular - MUĞLA Haberi

Kanser hastaları için koştular - MUĞLA Haberi

- Sporculardan görüntü - Katılımcıların ısınma hareketi yapması - Engellilerden görüntü - Yarıştan görüntü - Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'in açıklamasıKanser hastaları için koştular - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, bölgeye yerleşen İngilizlerin de katılımıyla kanser hastalarına yardım için "Yaşam İçin Yarış" koşusu yapıldı - Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner:"Bu yıl yarışa yaklaşık 200 kişi katıldı ve 250 bin lira bağış toplandı. Bu para kanser hastalarının ihtiyaçları için harcanacak"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, bölgeye yerleşen İngilizlerin de katılımıyla kanser hastalarına yardım ve bu konudaki araştırmalara katkı için "Yaşam İçin Yarış" koşusu düzenlendi.
Etkinlik öncesi Beşkaza Meydanı'nda toplanan katılımcılar, kanserden hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi önünde Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner tarafından startı verilen yarışta, yaşları 7 ile 80 arasında değişen sporcular, 5 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için mücadele etti.Kanser hastalarına yardım amaçlı Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı (FETAV) öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, çoğunluğu İngiliz 200 kişi katıldı.
Organizasyona bölgede yaşayan İngilizlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Geçmiş yıllarda toplanan yardımlarla Fethiye Devlet Hastanesine tıbbi cihazlar alındı ve bazı ihtiyaçlar giderildi. Bu yıl yarışa yaklaşık 200 kişi katıldı ve 250 bin lira bağış toplandı. Bu para kanser hastalarının ihtiyaçları için harcanacak." diye konuştu.
Yarış sonunda, kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları verildi.

Yarış Saygı Duruşu Gori İngilizler 

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