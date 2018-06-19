Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kanalizasyona düşen yavru köpekler kurtarıldı - ESKİŞEHİR İzle

Kanalizasyona düşen yavru köpekler kurtarıldı - ESKİŞEHİR İzle

- İtfaiye erlerinin yavru köpekleri kanalizasyon hattından çıkartmaları - Yavru köpeklerin annesinden görüntü - Yavru köpeklerinin annesinin yanına bırakılması - Kanalizasyon kapağının yerleştirilmesiKanalizasyona düşen yavru köpekler kurtarıldı - Eskişehir 'in Mihalgazi ilçesinde kanalizasyon hattına düşen 3 köpek yavrusu, annelerinin telaşlı hali ve havlamalarından şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince çıkarıldıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'in Mihalgazi ilçesinde kanalizasyon hattına düşen 3 köpek yavrusu, bir vatandaşın ihbarı üzerine kurtarıldı.9 Mayıs Mahallesi'nde gerçekleşen olayda bir vatandaş, kanalizasyon hattının geçtiği bölgede rögar kapağının başında sürekli havlayıp yoldan geçenlerden yardım istercesine telaşlı hareketlerde bulunan köpeğin yanına geldi. Köpek yavrularının sesini duyan vatandaş, yavruların kanalizasyon hattına düştüğünü fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen ve beton rögar kapağını levye yardımıyla kaldıran itfaiye ekibi, suda boğulmak üzere olan 3 köpek yavrusuyla karşılaştı. Rögar kapağının yanındaki küçük boşluktan yaklaşık bir metre yüksekliğindeki kanalizasyon hattına düştükleri sanılan henüz bir aylık 3 köpek yavrusu, kurtarılarak sabırsızlıkla bekleyen annelerine teslim edildi.

Yavru Köpek Kanalizasyon Köpek Yavrusu Yavru Köpekler Rögar Kapağı 

İlgili Foto Galeriler
Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?Kendi Kendine Yanan Evlerin Sırrı Ne?
Türk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da BağışladıTürk Kızılayı Yöneticisi Etiyopyada Ayakkabısını Da Bağışladı
Kars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili olduKars ve Erzincan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Dev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede YapıyorDev Projenin Emekçileri İftar Ve Sahuru Şantiyede Yapıyor
Drakula Trabzon'da Ortaya ÇıktıDrakula Trabzon'da Ortaya Çıktı
Suriyeliler Bayram İçin Ülkelerine GidiyorSuriyeliler Bayram İçin Ülkelerine Gidiyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı