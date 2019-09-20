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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kamuran Şipal son yolculuğuna uğurlandı - ADANA

Kamuran Şipal son yolculuğuna uğurlandı - ADANA

- Cenaze törenine katılanlardan görüntü - Tabutun taşınması - Cenaze namazının kılınması - Kamuran Şipal'in fotoğrafı - Dua edilmesi - Şipal'in oğlu ve kızının konuşmalarıKamuran Şipal son yolculuğuna uğurlandı - Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden yazar ve çevirmen Kamuran Şipal'in cenazesi, memleketi Adana 'da toprağa verildiADANA (AA) - İstanbul'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 93 yaşında vefat eden yazar ve çevirmen Kamuran Şipal, memleketi Adana 'da son yolculuğuna uğurlandı.Bakırköy'deki özel bir hastanede yaşamını yitiren Şipal için merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Şipal'in oğlu Can Şipal, kızı Suzan Şipal Bachmann, torunları ve yakınları katıldı.
Cenaze namazının ardından Şipal'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.
- "Onun hayatı çalışarak sona erdi"Kamuran Şipal'in oğlu Can Şipal, yaptığı açıklamada, babasının çalışmayı çok seven birisi olduğunu belirterek, "Babam çok çalışkan bir insandı. 2 - 3 hafta öncesine kadar hep çalıştı. Tercüme yaptı, yazı yazdı. Onun hayatı çalışarak sona erdi. Edebiyatı seven bir insandı. Edebiyattan çok iyi anlıyordu, biz de hayran kalıyorduk." diye konuştu.
Almanya'da yaşayan kızı Suzan Şipal Bachmann ise babasıyla çok vakit geçiremediğini ve onu çok fazla tanıyamadığını anlatarak, "O kadar sık gelemedim Türkiye'ye. Babamı çok seviyordum." ifadesini kullandı. - Kamuran Şipal Adana 'da 24 Eylül 1926'da dünyaya gelen, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamlayan Kamuran Şipal, İstanbul Pertevniyal Lisesinde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi. Şipal, Almanya'da ihtisas çalışması yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesinde Almanca okutmanlığı görevini üstlenirken eserleri 1949 yılından itibaren dergilerde yayımlamaya başladı.
"Beyhan", "Elbiseciler Çarşısı", "Büyük Yolculuk", "Buhurumeryem", "Köpek İstasyonu" adlı öykülerinin yanı sıra "Demir Köprü", "Sırrımsın Sırdaşımsın" ve "Dua Çiçeği" romanlarına imza atan Şipal, eserleriyle birçok ödüle layık görüldü.
Çağdaş Alman edebiyatından yaptığı önemli çevirilerle tanınan Şipal, önceki gün akşam yaşamını yitirmişti.

Kırköy Hastane Edebiyat Cenaze 

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